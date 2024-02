Przeczekać w Brukseli. W PiS trwa wojna o miejsca na listach do europarlamentu

W polityce czasem ciężko jest zobaczyć cokolwiek spoza zasłony dymnej górnolotnych haseł i patriotycznej frazeologii. Są jednak momenty, kiedy prawdziwe intencje wychodzą na jaw. Jeden z nich właśnie nadchodzi – to wybory do Parlamentu Europejskiego.

Nasi politycy kandydują do PE przede wszystkim z trzech powodów. Pierwszy, najrzadszy, to chęć szerszego zaistnienia w Brukseli, by stworzyć sobie szanse na aktywność polityczną na wyższym niż krajowy poziomie. W Parlamencie Europejskim rzadko się to zdarza, ale można tam nawiązać kontakty, które z czasem zaowocują.

Drugi motyw to potrzeba zagospodarowania polityka z jakiegoś względu w kraju niewygodnego. Tak było w pierwszych wyborach do PE z udziałem polskich kandydatów, w 2004 roku, gdy Platforma Obywatelska „wypchnęła” do PE Pawła Piskorskiego. Podobnie było w 2019 roku, gdy do PE kandydowała z PiS Beata Szydło, której w krajowej polityce trudno było znaleźć odpowiednie miejsce po niespodziewanym dla wielu odwołaniu z funkcji szefa rządu.

Wreszcie jest trzeci powód, najczęstszy i będący istotnym komponentem także przy występowaniu dwóch poprzednich. To motyw finansowy. Wysokie zarobki wiążące się ze sprawowaniem mandatu europosła, wciąż znacznie wyższe niż w krajowej polityce, powodują, że do Brukseli i Strasburga kandydaci lgną głównie po to, by napełnić kieszenie i zrobić sobie na kontach zapas na gorsze czasy.

Co z Kamińskim i Wąsikiem?

Parlament Europejski staje się dodatkowo atrakcyjny w sytuacji, gdy przyszłość polityczna macierzystego ugrupowania jest niepewna. Dziś w największym stopniu dotyczy to Prawa i Sprawiedliwości, które po oddaniu władzy znalazło się w głębokim kryzysie, a wyraźne pogubienie prezesa Jarosława Kaczyńskiego perspektywę odzyskania władzy czyni bardziej niż mglistą. Setki działaczy żegnających się dziś z etatami w urzędach i świetnie płatnymi synekurami w spółkach, funduszach i agencjach – wie, że powrót do nich nie będzie szybki i trzeba szukać nowego zajęcia.