Oszajca: Do boju!

Jeślibyście nawet doznali jakiegoś cierpienia dla sprawiedliwości, to szczęśliwi jesteście! A groźby ich się nie lękajcie ani nie poddawajcie się trwodze, lecz Pana – Chrystusa pobożnie czcijcie w sercach waszych, zawsze gotowi do obrony przed każdym, kto żąda od was uzasadnienia waszej nadziei. Ale [czyńcie to] z łagodnością i z szacunkiem. Zachowujcie czyste sumienie, aby ci, którzy obrzucają obelgami wasze uczciwe życie w Chrystusie, musieli się wstydzić swoich oszczerstw”. Jak dzisiaj ta obrona wygląda?

Chciałbym się mylić, ale często tych, którzy domagają się „uzasadnienia” naszego sposobu życia, pałając świętym gniewem, powołując się na Jezusa wyrzucającego handlarzy ze świątyni, wyklinamy z ambon, w telewizji, organizujemy bojówki, urządzamy ekspiacyjne nabożeństwa. W każdym razie nie wysłuchujemy ich „z łagodnością i z szacunkiem”, i w rezultacie, chcąc bronić Boga,...