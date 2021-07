Oporność stadna

Zofia (imię zmienione), bus relacji Nowy Targ–Szaflary: – Będą nas teraz szczepić jak świnie, co roku, zobaczy pan. I nie wiadomo, co to z tego dla zdrowia wyniknie.

Jędrek (imię zmienione), ławka na przystanku w Czarnym Dunajcu: – Znajomy spadł z rusztowania, wzięli go do szpitala. Diagnoza: nie połamane żebra, a covid! Jak to możliwe?

Jan, budowlaniec, parking przed delikatesami w Białym Dunajcu: – Jak to jest, że minister już dziś wie, kiedy będzie czwarta fala?

Paulina, fryzjerka, ten sam parking: – Nikt mnie na szczepienie nie namówi. Nie chcę dzieci osierocić.

Mieszkańcy południa Polski nie chcą się szczepić. Podhale, głównie wiejskie tereny powiatów nowotarskiego i tatrzańskiego, to nie jedyne rejony z niskim wskaźnikiem uodpornionych. Ale to stąd jeszcze w zeszłym tygodniu pochodziły trzy najgorsze pod tym względem polskie gminy. Poniżej granicy 15...