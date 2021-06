Ogród o rozwidlających się ścieżkach

W science fiction chodzi o pomysł. Tak jak tworzywem epiki jest rozmach, baśni – fabuła, a musicalu – przełożona na język piosenki emocja, tak koncept pozostaje podstawową materią, z której ulepione są fantastycznonaukowe opowieści. Każde dzieło z tego gatunku daje się ostatecznie sprowadzić do jednego (rzadziej – kilku) pomysłów, które zazwyczaj zapisać można w postaci „co by było, gdyby”.

Kłopot w tym, że niewiele jest pomysłów tak dobrych, by starczyło ich na całą powieść lub pełnometrażowy film. Oznacza to, że sama eksploracja konceptu (nazywana czasem w branżowych podręcznikach fun and games – gry i zabawy) nie wystarcza i dzieło trzeba wypełnić czymś innym, co pomysłem nie jest – baśniową fabułą, epickim rozmachem, romansem albo grozą. Rezultaty mogą być świetne. Jak pouczają nas liczne produkcje SF, międzygatunkowe hybrydy bywają fascynujące. Oznacza to jednak...