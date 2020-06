Nowe rozdanie w kosmosie

W środku pandemii, u progu kryzysu, wśród ogarniającej USA fali zamieszek, inżynierom z NASA i prywatnej firmy SpaceX udało się zrobić coś ważnego. Z Florydy 30 maja wystartował pierwszy od dekady amerykański załogowy lot kosmiczny, w pierwszym zupełnie nowym załogowym statku, jaki wchodzi do służby od 1981 r., kiedy zadebiutowały promy kosmiczne. Lot Crew Dragon to początek nowej ery w lotach w kosmos. „Mam nadzieję, że ludzie zobaczą w tym osiągnięciu coś jasnego, pełnego nadziei”, mówił szef NASA Jim Bridenstine.

Najwyraźniej zobaczyli. Kosmos ciągle działa jak magnes na miliony ludzi. Transmisje ze startu tylko na kanałach YouTube’a należących do SpaceX i NASA obejrzało 10 milionów widzów. Na Florydzie pojawiły się dziesiątki tysięcy kolejnych – mimo apeli NASA o nieprzyjeżdżanie w obliczu epidemii.

Przyjechali obejrzeć przełom, bo właściciel SpaceX, Elon Musk, obiecuje zmienić oblicze lotów w kosmos. Zbudowana przez jego firmę rakieta Falcon nie tylko wynosi satelity i kapsuły, ale też sama wraca na Ziemię i miękko ląduje (52 udane lądowania na 62 próby). Dragon też będzie pojazdem wielokrotnego użytku i to nie tylko z nazwy, jak promy, które wymagały wielomiesięcznych przygotowań między startami. Ma być gotowy do kolejnego lotu natychmiast, po zatankowaniu i zamontowaniu na szczycie rakiety. Ma nawet dziesięciokrotnie obniżyć koszty dostępu do przestrzeni kosmicznej. Ma być też bezpieczniejszy i wygodniejszy niż jakikolwiek pojazd kosmiczny w historii.

Ale data 30 maja 2020 r. wyznacza coś jeszcze: koniec monopolu rządów na loty kosmiczne. Musk stworzył właśnie pierwszą w historii kosmiczną linię lotniczą i przyjmuje rezerwacje. Ma już dziewięć zaplanowanych lotów, z czego dwa będą w stu procentach prywatne: w drugiej połowie 2021 r. firma Space Adventures (znana już z obsługi kosmicznych turystów) wyśle czterech klientów w pięciodniowy lot na pokładzie Dragona. Podobno nawet Tom Cruise chciałby nakręcić pierwszy pełnometrażowy film fabularny na orbicie Ziemi. Po starcie Dragona ten plan nie jest już zupełną „mission: impossible”.

Nie chodzi jednak tylko o turystykę i rozrywkę. Również w drugiej połowie 2021 r. na pokład Międzynarodowej Stacji Kosmicznej poleci czterech astronautów firmy Axiom Space, która chce zbudować pierwszą komercyjną stację kosmiczną, początkowo opierając się na modułach hotelowych i laboratoryjnych zacumowanych na ISS. Choć bilety na Dragona są kosmicznie drogie (NASA kosztowały 80 mln dolarów, komercyjni klienci zapłacą zapewne ok. 55 mln), to cena jest osiągalna dla firm planujących tworzenie orbitalnych laboratoriów i fabryk. Usługi transportowe ma świadczyć także Boeing, budujący konkurencyjną dla Dragona kapsułę Starliner.

Lot Dragona to również krok bliżej do powrotu człowieka na Księżyc – w przyszłości pewnie na stałe. Dla Muska ostatecznym celem ma być kolonizacja Marsa, choć miliarder roztacza też wizje załogowych wypraw na odleglejsze światy, jak choćby Europę, księżyc Jowisza, w którego podlodowym oceanie mogłoby zdaniem naukowców istnieć życie. Ale to droga kręta i pełna pułapek. Statek, którym Musk chciałby podbić Układ Słoneczny, stumiejscowy Starship, wciąż nie oderwał się od ziemi. Jego czwarty prototyp efektownie wyleciał w powietrze w przeddzień triumfu Dragona.

