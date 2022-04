Nikt ich nie zaprosi. Co czeka uchodźców pochodzenia romskiego

W blisko trzymilionowej ­grupie uchodźców z Ukrainy, która znalazła schronienie w Polsce, sporą część stanowią przedstawiciele społeczności romskiej. Przed wojną, według oficjalnych szacunków, w Ukrainie mieszkało około 400 tys. Romów. Organizacje pozarządowe twierdzą jednak, że ta liczba wydaje się zaniżona i że w rzeczywistości może ich być nawet ponad pół miliona. Do Polski mogło dotrzeć około 20 tys. członków romskiej społeczności.

Kilka rodzin znalazło schronienie w jednym z krakowskich hosteli. To grupa dziewięciu kobiet, dzieci i kilku nastolatków. Przyjechali z obwodu donieckiego, gdzie obecnie trwają najintensywniejsze działania wojenne. Ich podróż do Polski trwała pięć dni. Do Krakowa ­docierali różnymi drogami. Jednej z bohaterek tego tekstu udało się wraz z dziećmi dostać do pociągu, który wiózł z frontu rannych żołnierzy na zachód Ukrainy. W Krakowie trafiły pod...