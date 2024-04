Pałac Kultury i Nauki w kolorze romskiej flagi

To jedno z najważniejszych świąt romskiej społeczności. Ustanowiono je w 1990 roku. Dzień obchodów upamiętnia pierwszy kongres Międzynarodowego Związku Romów, który odbył się 8 kwietnia 1971 roku w Londynie. Swoją działalność rozpoczęła wtedy Światowa Rada Romów. Zaapelowała do państw członkowskich ONZ o uznanie społeczności romskiej za mniejszość narodową. Wtedy też ustalono barwy flagi (czerwone koło na tle błękitu i zieleni) oraz hymn romski. Jest to pieśń „Djelem, Djelem” (pol. „Idę, Idę”), skomponowana w 1969 roku przez Žarko Jovanovicia.

Szacuje się, że obecnie w Polsce mieszka ponad sto tysięcy Romów, wliczając do tej liczby uchodźców pochodzenia romskiego z Ukrainy. Skala dyskryminacji i wykluczenia, które spotyka społeczność romską, jest ogromna, a w dodatku stała się ona znormalizowana i niezauważana przez nas na co dzień. W badaniu CBOS, opublikowanym na początku marca tego roku, aż 43 procent Polaków wskazało Romów jako grupę, którą darzy największą niechęcią. Gorzej, i to znacznie, wypadli tylko Rosjanie – swoje negatywne nastawienie do nich wskazało aż 76 procent badanych.