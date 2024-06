Pastor, co nie chciał do swoich. Opowieść o romskim kaznodziei

Dołączyła do baptystów, a Nikołaj odnalazł Boga (bo takich słów używa, by opowiedzieć o nawróceniu) niedługo potem. Odkrył w sobie ducha ewangelizatora. Szedł do sąsiadów Rosjan i Ukraińców, by tłumaczyć im Pismo Święte. Wybierał się nawet na misje do Afryki. Bał się jednego – iść do Romów. Do swoich.

Znaki

Po nawróceniu znaki widział wszędzie. Skanował swoje życie, wyszukując z przeszłości wydarzenia, które były wskazówkami z nieba. – W Związku Radzieckim Biblia była książką zakazaną, ale z jakiegoś powodu moja mama bardzo chciała ją mieć. Zobaczyła ją kiedyś w kiosku w Odessie i kupiła, choć kosztowała majątek. Tak pojawiło się u nas w domu Pismo Święte. Mama je czytała, czytałem też ja – mówi Nikołaj.

To był znak pierwszy, najważniejszy. Kiedy dołączył do Kościoła baptystów, unikał Romów. Bał się wyszydzenia i nękania takiego, jakiego doznała jego matka. Miał wtedy zwyczaj biegania rano: dobiegał do dużego drzewa, modlił się przy nim, a następnie wracał do domu. Właśnie tam miał wizję, która zmieniła jego nastawienie. – Zobaczyłem wielką drogę, którą szedł cały świat: ludzie z wszystkich krajów, narodów i kultur. Na jej poboczu było natomiast bardzo brudno. I to w tym miejscu w błocie tkwili Romowie. Wszyscy ich mijali, nie zwracając na nich uwagi. Bóg powiedział mi tak: „Ci ludzie nie są potrzebni Kościołom, nie są potrzebni państwom, ale ja ich chcę i kocham, ponieważ za nich umarłem” – opowiada Nikołaj. A trzeba wiedzieć, że ma dar opowiadania.

Dwa tygodnie później 20-letni Nikołaj wsiadł ze swoją mamą do samochodu i pojechał do romskiej osady w mieście Merefa, żeby ewangelizować Romów. Mówi, że nawróciło się wtedy wielu ludzi i że w ogóle w ciągu roku cała rodzina przeszła do Kościoła baptystów, a w ciągu kilku następnych lat również bliżsi i dalsi kuzyni Nikołaja. Po jakimś czasie w Merefie powstał istniejący do dzisiejszego dnia kościół, w którym 25-letni Nikołaj został pastorem. Wspólnota zgromadzona w tym taborze – bo tak nazywa się romskie osady w Ukrainie – kupiła duży namiot i jeździła z tym namiotem po całym obwodzie charkowskim. Rozstawiano go w miejscach zamieszkania Romów i głoszono tam Słowo Boże. Tak naprawdę od tamtego czasu życie zawodowe Nikołaja zaczęło oscylować między kościołem a działalnością na rzecz społeczności romskiej – najbardziej dyskryminowanej mniejszości etnicznej w Europie.

Praca humanitarna

Według badań przeprowadzonych przez Agencję Praw Podstawowych Unii Europejskiej z 2016 r. co trzeci Rom mieszka w budynku, w którym nie ma wody w kranie. Co trzecie romskie dziecko mieszka z ludźmi, z których ktoś poszedł spać głodny przynajmniej raz w poprzednim miesiącu, a połowa Romów w wieku 6-24 lata nie uczęszcza do szkoły w ogóle.

Bardzo trudno jest określić, ilu Romów mieszka dziś w Ukrainie. Nawet przed wybuchem wojny nikt nie mógł powiedzieć tego na pewno. Według danych spisu ludności z 2001 r. było ich niecałe 50 tysięcy. Tyle że to nie może być prawda. Zarówno Rada Europy, jak i organizacje pozarządowe twierdzą, że tę liczbę trzeba pomnożyć nawet dziesięć razy. Najwięcej Romów mieszka na Zakarpaciu, w rejonie Odessy i Charkowa. Wielu nie ma żadnych dokumentów, niektórzy boją się przyznawać do swojej narodowości i obcym osobom mówią, że są na przykład Mołdawianami. Nic dziwnego – tylko w ostatnich latach w Ukrainie Zachodniej i Zakarpaciu zostało zamordowanych kilku Romów i Romek. Były to przestępstwa z nienawiści. Ukraińską policję badającą sprawy napaści na Romów zazwyczaj cechowała opieszałość i udało się zatrzymać jedynie nielicznych sprawców.