Niedziela Palmowa w Maladze

Jeśli Niedziela Palmowa, to Antonio jest na procesji – znany hiszpański aktor i producent filmowy, Antonio Banderas (pośrodku), jak co roku przyjechał do rodzinnej Malagi, by wziąć udział w procesji rozpoczynającej Wielki Tydzień. Banderas od 20 lat sponsoruje bractwo Matki Bożej Łez i Łask, jedno z czterech miejscowych stowarzyszeń religijnych, których historia sięga XVI w. Oprócz troski o podtrzymanie tradycji bractwa prowadzą też działalność charytatywną. Na zdjęciu: Malaga, Hiszpania, 2 kwietnia 2023 r. ©℗