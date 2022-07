Na zegarze piąta piętnaście. Reportaż z obwodu donieckiego

Jeszcze panuje zmrok. Budzik dzwoni za piętnaście czwarta. 40-letni Mychajło Tereszczenko wstaje z łóżka, czeka na pierwszy telefon.

Mychajło jest zastępcą kierownika Konstantynowskiej Administracji Wojskowej. To do niego dzwoni policja, gdy w mieście coś się wydarzy. W tym jeszcze do niedawna spokojnym miejscu w ostatnich tygodniach niestety dzieje się wiele.

„Po czwartej”, „po piątej”, „po szóstej” – to trzy odpowiedzi, które padają niemal zawsze na pytanie, kiedy doszło do ostrzału. Z bezlitosną monotonią rakiety spadają na Konstantynówkę – miasto w obwodzie donieckim, w rejonie (powiecie) kramatorskim, które do rosyjskiej inwazji na pełną skalę było domem dla 74 tys. ludzi. Linia frontu jest dziś coraz bliżej.

Zmęczenie ogarnia wszystkich

Rosyjskie rakiety zamieniają kolejne budynki w gruzy. Paraliżują miasto, a jego mieszkańców stopniowo odcinają od...