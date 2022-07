Do piekła na ochotnika: medycy na wojnie

Od końca dnia dzieliły ich minuty. 45-letnia Ołena i jej mąż, 44-letni Artur, stali na podwórku przed domem. Nigdy nie kładli się wcześnie spać. Ona stała bliżej garażu, a on trochę dalej. Możliwe, że poszła do wychodka, bo w Słowiańsku od końca czerwca nie ma bieżącej wody, a on stał i jej pilnował. Niewykluczone też, że po prostu nasłuchiwali dźwięków wieczora, przerywanego eksplozjami pocisków artyleryjskich, które od czasu do czasu spadały na ich miasto. Do rosyjskiej inwazji z 24 lutego w Słowiańsku, jednym z większych miast ukraińskiej części Donbasu, mieszkało 110 tys. ludzi – teraz została ich tutaj mniej niż jedna piąta.

„Nie ma jej”

Matka Ołeny – 68-letnia Ołeksandra, o krótkich włosach i pogodnej twarzy – powoli układała się do snu. Od dwóch miesięcy mieszka z córką i zięciem, bo do jej wsi, w której mieszkała, nieuchronnie zbliżał się front. Choć...