Na szaro. Recenzja wystawy Ignacego Czwartosa „Malarz klęczał, jak malował”

No to mamy artystyczne dwa w jednym. Janusz Janowski, powołany w ubiegłym roku przez ministra Piotra Glińskiego na nowego dyrektora Zachęty, zapowiadał, że w prestiżowej galerii będzie teraz prezentował „artystów nieznanych szerszej publiczności, pomimo doniosłości ich dorobku”. Przy czym skupia się na estetycznym wymiarze twórczości i celebracji „lapidarnego piękna” – powrocie do dawnych, dobrych wzorów. Tymczasem obejmując – z tego samego politycznego klucza – kierownictwo Zamku Ujazdowskiego Piotr Bernatowicz nie ukrywał, że pragnie przeprowadzić kontrkulturową rewolucję, nie stroniąc od sztuki społecznie i politycznie zaangażowanej.

Okazuje się, że malarska twórczość Ignacego Czwartosa połączyła oba te oczekiwania wobec sztuki. Janowski i Bernatowicz są kuratorami wystawy „Malarz klęczał, jak malował” Czwartosa w Zachęcie.

Tańczący z trumnami

Czwartos...