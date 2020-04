Liturgia Wieczerzy Pańskiej

Serdecznie zapraszam do uczestnictwa we wspólnej modlitwie podczas tegorocznego Triduum Paschalnego za pośrednictwem naszych mediów. Liturgie będą transmitowane na naszym kanale YouTube Archidiecezja Łódzka, w telewizji regionalnej TVP3 Łódź oraz przez telewizję TOYA – mówił abp Grzegorz Ryś do wiernych zgromadzonych przed ekranami, uczestniczących w liturgii w Niedzielę Palmową. Transmisja Liturgii Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek:

Film YouTube: liturgia_wieczerzy_panskiej

Transmisję udostępniamy za kanałem YouTube Archidiecezji Łódzkiej.

W kanale YouTube Archidiecezji, na kanale TVP Łódź oraz w serwisie „Tygodnika Powszechnego” także kolejne transmisje na żywo liturgii Triduum Paschalnego:

Liturgia Męki Pańskiej, piątek o godz. 19.30

Liturgia Wigilii Paschalnej, sobota o godz. 21.00

