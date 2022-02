Kult jednostki ma się dobrze

Dzieje się w tzw. Pustelni Czatachowa pod Częstochową. W latach 90. XX wieku osiedliło się tam kilku pustelników. W 2007 r. jeden z najmłodszych, Daniel Galus, został wyświęcony na księdza. Szybko przestał być pustelnikiem – zaczął gromadzić wokół siebie tłumy ludzi, którzy chcieli uczestniczyć w charyzmatycznych modlitwach o uzdrowienie i uwolnienie od wpływów złego ducha. Pustelnicy uciekli z Czatachowej.

Ks. Galus założył wspólnotę Miłość i Miłosierdzie Jezusa, która organizuje comiesięczne całodniowe spotkania modlitewne. Bierze w nich udział od kilkuset do kilku tysięcy osób. Działalność charyzmatycznego duchownego i jego wspólnoty wzbudza kontrowersje. W 2014 r. nauczanie ks. Galusa bada Komisja Nauki Wiary KEP pod przewodnictwem bp. Andrzeja Czai. Opinia jest krytyczna – teologowie dostrzegają rodzenie się sekciarskiego kultu jednostki. Dopiero jednak zakwestionowanie przez ks. Galusa w 2020 r. antycovidowych przepisów sanitarnych doprowadza do nałożenia na niego kar – dostaje naganę i polecenie odbycia półrocznych rekolekcji poza Czatachową. Ks. Galus odmawia podporządkowania się i odwołuje się do Watykanu. Watykan potwierdza decyzję biskupa diecezjalnego: ks. Galus ma 19 lutego br. na pół roku opuścić Czatachową.

Lider odpowiada: „Wolą Boga jest, bym pozostał i prowadził wspólnotę. Tym, którzy chcą mnie uciszyć, brakuje pokory. Są pod wpływem diabła, nie są posłuszni Duchowi Świętemu. Niech oni przyjadą na półroczne ­rekolekcje do Czatachowej". Słuchacze biją brawo.