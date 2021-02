Na liście najważniejszych wydarzeń minionego roku powinno się znaleźć zakończenie pięciotomowej edycji „Dziennika” Sándora Máraiego. „Dziennik” jest wielkim dziełem, którego lektura uzależnia, a kronika odchodzenia, wypełniająca znaczną część tomu ostatniego, nie ma sobie równych w literaturze.

Márai zaczął pisać dziennik podczas II wojny. Był już wtedy czterdziestokilkuletnim autorem m.in. „Wyznań patrycjusza”, „Żaru” i powieści „Sindbad powraca do domu” – hołdu dla Gyuli Krúdyego, mistrza, do którego prozy wracał do końca („Każdej nocy Krúdy” – notuje tuż przed śmiercią). W 1948 r. wraz z żoną Lolą (Iloną Matzner) i adoptowanym synkiem opuścił Węgry na zawsze. W 1977 r. Máraiowie mieszkają od kilkunastu lat we Włoszech, w Salerno, wkrótce jednak zdecydują się osiąść w Kalifornii, w San Diego.

Tonacja zapisków stopniowo mrocznieje. Márai odwraca się od świata,...