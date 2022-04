Kim są ukraińskie uchodźczynie

Według raportu Fundacji Wspierania Migrantów na Rynku Pracy „EWL” i Studium Europy Wschodniej UW średni wiek uchodźczyni (bo to kobiety stanowią wśród pełnoletnich Ukraińców przygniatającą większość) wynosi 38 lat, przy czym niemal 80 proc. to osoby w wieku 18-45 lat. Więcej niż co trzecia z pytanych przyjechała do Polski z jednym dzieckiem, a niemal co piąta – z dwójką.

Dobrze, jeśli idzie o szanse na rynku pracy, rokuje struktura wykształcenia przyjezdnych – aż 53 proc. ma wyższe wykształcenie, a kolejnych 8 proc. wyższe niepełne. Gorzej z umiejętnościami językowymi: aż dziewięć na dziesięć osób nie zna polskiego (45 proc.) lub zna go słabo bądź przeciętnie, co radykalnie różni populację przybyłych po 24 lutego od tej będącej u nas wcześniej (tu niemal połowa zdążyła poznać polski dobrze lub bardzo dobrze).

Plany? Aż 58 proc. pytanych chce wracać, 12 proc. wyjechać do innego kraju niż Ukraina, zaś 30 proc. chciałoby zostać w Polsce na dłużej.©℗

Eliza Leszczyńska-Pieniak: W ich opowieści bomby spadają na miasto, wyją syreny, a one same schodzą do piwnicy. Dziś próbują ułożyć sobie życie w Polsce.