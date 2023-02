Telefon, który może uratować dziecko

Osiemset osiemdziesiąt pięć interwencji chroniących życie i zdrowie dzieci zainicjowali w 2022 r. konsultanci prowadzonego przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę telefonu zaufania 116 111. Chodzi o sytuacje, w których młodzi ludzie podjęli już bądź deklarowali zamiar podjęcia próby samobójczej. Interwencje ponad trzy razy częściej dotyczyły dziewcząt niż chłopców.

Fundacja, prowadząca telefon od niemal półtorej dekady, dokonała statystycznego podsumowania. W 2018 r. interwencji ratujących życie było 346, rok później 519, w 2020 r. ponad siedemset, a w kolejnym już ponad osiemset. Podobna jest dynamika wzrostu liczby rozmów, w których pojawia się wątek myśli, zamiarów lub prób samobójczych. O ile w 2018 r. motyw ten pojawił się w ponad 4,5 tys. rozmów, w 2022 r. sięgnął już niemal 7 tysięcy.

Te dane pokrywają się niestety z ogólnopolskimi statystykami dotyczącymi prób samobójczych osób nieletnich. Do 2020 r. ich liczba nie przekraczała tysiąca rocznie, w 2021 r. zbliżyła się niemal do półtora tysiąca, by w kolejnych dwunastu miesiącach przekroczyć dwa tysiące.©℗