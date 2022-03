Kijów: rakieta spadła w okolicach dworca

Na dworcu w Kijowie od początku rosyjskiej inwazji panuje wyjątkowy tłok. Rodziny z dziećmi, pary, znajomi. Wielu z nich ma ze sobą zwierzęta. Wszyscy z niecierpliwością wypatrują nadjeżdżających pociągów. Tłumy ludzi udają się do Lwowa, by szukać schronienia przed nabierającą tempa wojną. Nie wszyscy chcą zostawać na zachodzie Ukrainy. Decydują się jechać dalej – do Polski i innych krajów Unii Europejskiej. Od 24 lutego kraj opuściło ponad 800 tys. osób.

Na podłodze siedzą trzy przyjaciółki: Kateryna, Nina, Nora, a także ich kolega. Dwie dziewczyny mają po 21 lat, trzecia jest o cztery lata starsza. Grają w Uno....