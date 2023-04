Kącka: Rzepka na cito

Skwer Chorwacki, ławka sąsiednia, dwie starsze. „a pani co nie było na naszej mszy o 15?”. „byłam w Zbawicielu. mieli specjalną mszę z relikwią”. „o!”. „kawałek siostry Faustyny przyjechał z Krakowa”. „nono. serce?”. „kość. a ja, wie pani, osteoporozę teraz mam”. „ojoj”. „i ja się do tej kości modliłam”. „ksiądz Jacek ostatnio pani mówił, że modlimy się do Jezusa...”. „no wiem, wiem, ja się zawsze zwracam do obrazu Jezusa, ale tak szczerze pani powiem, że jak postawili na ołtarzu tę kość, to od razu odczułam podporę”.

wiata przy Gagarina. starszy pan z kundelkiem. „no i co, Leoś, chcesz imieninowej kiełbaski?”. wyciąga z kieszeni palta papierowy pakiecik, rozkłada. pies ostrożnie, niełapczywie podważa kłem plasterek, wciąga i powoli przeżuwa. „nie udław się” – starszy z czułością. do mnie: „jak beknie, znaczy, że przeszło dalej”. beknął, śmiejemy się. „Leoś ma na imię Leon,...