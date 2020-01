Jeszcze nowsze terytoria

Wacław Zimpel nie wyobraża sobie, że mógłby dziś grać to samo, co dziesięć lat temu. Bynajmniej nie dlatego, że wtedy grał źle. Przeciwnie, zespół Hera, któremu wówczas przewodził, znajdował się w absolutnej czołówce europejskiej sceny free jazzowej. Za każdym razem, gdy wracam do płyty „Seven Lines” (2013), jestem spokojny, że w tym stwierdzeniu nie ma odrobiny przesady. A jednak Zimpel nie nagrywa już z Herą, nie nagrywa już też free jazzu.

– Zależy mi na tym, aby muzyka, którą się zajmuję, cały czas się zmieniała, bo ja się zmieniam, bo świat się zmienia... – tłumaczy „Tygodnikowi” artysta. – Tyle że nie znaczy to zerwania z tym, co robiłem wcześniej. Wolę nadpisywać i rozszerzać w ten sposób spektrum, w którym mogę się wypowiadać.

Z tego też powodu Zimpel jeszcze w czasach Hery zainteresował się m.in. muzyką indyjską, japońską i marokańską, które to fascynacje...