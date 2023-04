Humza Jousaf: Z Pendżabu do szkockiego rządu

Zawsze będę wdzięczny za to, że moi dziadkowie wyruszyli z Pendżabu do Szkocji ponad 60 lat temu. Jako imigranci, ledwie znający pojedyncze słowa po angielsku, nawet by nie pomyśleli, że pewnego dnia ich wnuk będzie o krok od tego, by zostać premierem Szkocji” – mówił wzruszony Humza Jousaf po ogłoszeniu wyników partyjnego głosowania wśród członków Szkockiej Partii Narodowej (SNP). Pokonał w nim dwie rywalki, a kolejnego dnia, po głosowaniu w szkockim parlamencie – a było już tylko formalnością, jako że SNP i wspierający ją Zieloni mają tam większość – stanął na czele lokalnego rządu w Edynburgu.

Wybory nowego przewodniczącego i zarazem szefa rządu Szkocji były konieczne po tym, jak w połowie lutego niespodziewaną rezygnację złożyła premier Nicola Sturgeon. Po kampanii partia jest mocno podzielona, co więcej, 5 kwietnia był przesłuchiwany w związku z dochodzeniem w sprawie...