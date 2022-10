Eksplodujące ceny energii destabilizują Niemcy

Jedną z najważniejszych instytucji w Niemczech jest Deutsche Post, czyli poczta. Niemal każda decyzja każdego urzędu jest dostarczana odbiorcy listownie. Orientacja w korespondencji z instytucjami to warunek przetrwania w dżungli niemieckiej biurokracji. Stąd w niemal każdym domu są półki zarezerwowane dla pękatych zwykle segregatorów. Zawierają one korespondencję: z administracją mieszkania, z ubezpieczycielem, kasą chorych, doradcą podatkowym itd., itp. Na słowo „cyfryzacja” Niemcy tylko uśmiechają się pod nosem. Papier to podstawa, a codzienne zaglądanie do skrzynki pocztowej jest tak naturalne, jak wyjście po bułki.

Dziś jednak Niemcy nie zaglądają do skrzynek chętnie. Po kraju krążą bowiem „pisma grozy”. Taki list otrzymała z końcem sierpnia 38-letnia Kirsten, która wraz z partnerem, dwuletnią córeczką i psem mieszkają w berlińskim Kreuzbergu. Położona w zachodniej części...