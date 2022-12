Dzietność w Polsce: Nigdy nie było gorzej

Taki wniosek płynie z raportu „Dzieci się liczą 2022” Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Współczynnik dzietności w naszym kraju wynosi dziś 1,32, tymczasem wskaźnik pozwalający utrzymać liczbę ludności na tym samym poziomie – to 2,1. Zapewne pomoże nam w jakimś stopniu to, że część ukraińskich uchodźców zostanie w Polsce na stałe, jednak faktem pozostaje, iż programy społeczne obecnego rządu tylko na moment powstrzymały zapaść demograficzną. Udział osób niepełnoletnich w populacji spadł w ciągu półwiecza niemal o połowę, do 18,4 proc. Nigdy nie było gorzej.

Raport przynosi też inne niepokojące dane. Aż 41 proc. naszych dzieci doświadcza przemocy ze strony członków najbliższej rodziny, natomiast aż 57 proc. – ze strony rówieśników. Najbardziej przygnębiająca jest liczba prób samobójczych wśród dzieci. Policja odnotowała ich 1496 (dane za 2021 r.). W Europie gorzej jest tylko w Niemczech.