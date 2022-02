Droga Władimira Władimirowicza

Robert Service – to brytyjski historyk i pisarz, profesor historii Rosji na Uniwersytecie Oksfordzkim. Jeden z najbardziej zasłużonych badaczy dziejów Związku Radzieckiego i ruchu komunistycznego. Napisał między innymi biografie Lenina, Stalina i Trockiego” – tak wydawnictwo Znak przedstawia autora wydanej właśnie książki, „Na Kremlu wiecznie zima. Rosja drugich rządów Putina”. Opasły tom (ponad 450 stronic) to w rzeczywistości rzecz o Władimirze Władimirowiczu Putinie. Czytamy: „Miliony Rosjan uważają Władimira Putina za wiernego syna Rosji, który wspiął się na wyżyny władzy za sprawą talentu i wysiłku, i który jednocześnie podźwignął kraj”. A świat? Patrzy z mieszaniną strachu, respektu i podziwu. Putin od ponad 20 lat rządzi Rosją i nic nie zapowiada, by to się miało szybko zmienić.

Każdy kolejny rozdział, zawsze dobrze udokumentowany, to opis innego pola walki Władimira...