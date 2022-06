DPS w Jordanowie: Liczyło się dzieło, nie ludzie

ARTUR SPORNIAK: Przychodzi zakonnica do psychoterapeuty Jacka Prusaka i…

JACEK PRUSAK SJ: Pytam, co ją skłoniło do przyjścia lub kto ją przysłał, bo te informacje są ważne. Najczęściej zakonnice trafiają do mnie na konsultacje bądź na terapię z powodu problemów związanych z miejscem pracy albo ze wspólnotą zakonną, a zwykle i z tym, i z tamtym. Dopiero potem odkrywamy głębsze przyczyny przedstawionych objawów.

A jakie to zwykle objawy?

Cierpienie najczęściej manifestuje się różnymi symptomami lękowymi i obniżonym nastrojem, czyli depresją. Siostry są wyczerpane próbą poradzenia sobie z sytuacją, w której tkwią i z której nie widzą wyjścia, albo przysyłają je przełożone, bo sobie z nimi „nie radzą”. Tu wiele zależy od motywacji samej siostry do podjęcia terapii, a z drugiej strony – od motywacji przełożonej, na ile jest otwarta. Niektóre z...