Czym zastąpić WIBOR?

Część posiadaczy kredytów złotowych dopatrzyła się w tej sytuacji analogii do problemów, z jakimi wcześniej zmagali się frankowicze – i również podjęła próbę podważenia umów kredytu przed sądem. W przypadku kredytów frankowych istotą sporu z bankami były klauzule indeksujące wysokość zobowiązań o kurs szwajcarskiej waluty, który banki mogły ustalać sobie w zasadzie arbitralnie. Za namową prawników posiadacze hipotek złotowych zaczęli kwestionować sposób szacowania stawki WIBOR, dostrzegając w niej równie toksyczny składnik umowy kredytowej.

Wysokość stawek WIBOR podaje wprawdzie niezależna spółka GPW Benchmark, ale robi to na podstawie danych z samych banków, a te nie zawsze podają jej informacje o oprocentowaniu rzeczywistych transakcji. Powód? Przy gigantycznej nadpodaży pieniądza na rynku coraz rzadziej zdarza się, że muszą pożyczać od siebie nawzajem kapitał dla finansowania bieżącej działalności. Bywają miesiące, kiedy liczbę takich transakcji można policzyć na palcach jednej ręki. Wówczas miejsce prawdziwych transakcji zajmuje tzw. kwotowanie, czyli w uproszczeniu szacowanie, po ile banki gotowe byłyby sobie pożyczać, gdyby musiały.

Toksyczny jak franki?

WIBOR jest reliktem czasów, kiedy banki żyły wyłącznie z obracania gotówką zdeponowaną przez klientów. Ten, któremu w danym dniu brakowało pieniędzy, choćby na bieżącą obsługę odsetek czy na kredyty, zaciągał u branżowych kolegów „chwilówkę”. Stawkę WIBOR ustalano każdego dnia, wyciągając średnią ze wszystkich takich transakcji, jedynie po odrzuceniu najdroższej i najtańszej. Kiedy na rynku rosła niepewność i pożyczki bankowe drożały, wskaźnik pozwalał przerzucać ten koszt na klientów.

Prawnicy reprezentujący posiadaczy kredytów złotowych podkreślają dziś przed sądami, że wskaźnik WIBOR w swej istocie jest więc łudząco podobny do klauzul indeksacyjnych wpisanych do umów frankowych. Jego wysokość sektor bankowy może – jak podnoszą przed sądami adwokaci – kształtować de facto do woli, bo przepisy każą jedynie utrzymywać go w widełkach, które wyznacza z jednej strony stopa depozytowa NBP, a z drugiej – stopa lombardowa. Przy ich aktualnych wysokościach oznacza to, że WIBOR może poruszać się w przedziale od 5,25 do 6,25 proc. – a klientowi, który podpisał w bankiem umowę kredytu o zmiennej stopie procentowej, pozostaje tylko przyjąć do wiadomości podwyżkę zarządzoną przez jego wierzyciela.

Raty bez ryzyka

Banki z kolei podnoszą, że WIBOR ma silne umocowanie w polskim prawie bankowym, a sposób jego kształtowania zaczął budzić wątpliwości kredytobiorców dopiero po gwałtownym wzroście stóp procentowych. Elastyczność samego wskaźnika ma przemawiać również na korzyść klientów, bo dzięki temu banki mogą rywalizować ze sobą na oferty kredytowe i lokaty (czy to robią – to już osobna kwestia). Na wszelki wypadek branża szuka jednak dla WIBOR-u zamiennika budzącego mniejsze kontrowersje i niosącego mniejsze ryzyko dla umów kredytowych w polskim złotym. Mowa o produktach bankowych wartych w sumie już ponad 9 bilionów złotych, czyli o trzykrotności PKB Polski. Gra toczy się więc o stawkę nieporównywalnie większą od kredytów frankowych, których w szczycie popularności tego rozwiązania udzielono na kwotę będącą równowartością tylko 8,2 proc. polskiego PKB. Gdyby umowy oparte na WIBOR-ze zaczęły upadać w sądach, kryzys faktycznie mógłby objąć nie tylko polski sektor bankowy, ale też całą polską gospodarkę.