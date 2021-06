Czuła obserwatorka

Najnowsza książka Julii Fiedorczuk to powieść napisana ze staroświeckim wręcz (w najlepszym rozumieniu tego słowa) rozmachem. Autorka rozsnuwa przed nami kolejne opowieści z perspektywy ­czułego obserwatora – zdystansowanego, ale jednocześnie empatycznego. ­Surowy świat dwudziestolecia, tragedia wojny i następująca po niej nowa, bolesna rzeczywistość. To refren każdej opowieści o polskiej historii. Fiedorczuk jednak udało się przy pomocy kilku subtelnych, acz zręcznych ruchów poprzesuwać te zgrane elementy. ­Dodatkowo w „Pod słońcem” natura ­zyskuje status autonomicznego bohatera, trwającego w zupełnie innym czasie niż ludzie: ­cyklicznym i wiecznie się odnawiającym. A mimo to wiernie towarzyszy ludziom, którzy są tylko (albo aż) jednym z miliona jej elementów. Misterne opisy tego uniwersum, pełne wyrafinowanych metafor, ­zamaszyste niczym u Orzeszkowej, raz po raz okazują się ciekawsze, bo mniej oczywiste niż losy postaci. ­Premiera „Pod słońcem” zbiegła się z początkiem pandemii, nic więc dziwnego, że tak wielu przyniosła ukojenie.

Julia Fiedorczuk „POD SŁOŃCEM” Wydawnictwo Literackie, Kraków 2020