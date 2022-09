Czarna magia w Kościele. Kim jest ksiądz Chmielewski

To się sprawdza: głęboka maryj­­- ność, apokaliptyczne przepowiednie, budzenie religijnych lęków i proste recepty na trudne problemy. Ks. Dominik Chmielewski proponuje przekaz znakomicie dostosowany do potrzeb wielu polskich katolików. Za charyzmatycznym salezjaninem idą tłumy, także – co nie bez znaczenia – mężczyzn. Różańcowe marsze, wielkie spotkania modlitewne, ruch Wojowników Maryi – to wszystko efekty kaznodziejstwa i formacji zakonnika. „On uzdrowił moje małżeństwo”; „Mąż zmienił się, odkąd go spotkał”; „Wielu, w tym mnie, wyrwał z łap szatana” – takie opinie znaleźć można pod każdym nagraniem duchownego. Zwolennicy mówią o Chmielewskim jako o nowym św. Maksymilianie Marii Kolbem i porównują do księdza Dolindo.

Na pierwszy rzut oka wszystko wygląda świetnie: charyzmatyczny duchowny porywający wiernych to coś, czego przeżywający w Polsce poważny kryzys Kościół...