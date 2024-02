Czy Kościół w Polsce jest solidarny ze skrzywdzonymi? Postawa biskupów i ciężka walka niezłomnych

Polski Episkopat jest przerażony (co notabene pokazuje, że biskupi mają świadomość skali zjawiska, nawet jeśli mówią co innego), że i w Polsce, jak wcześniej w USA, może dojść do bankructw diecezji pod naporem wypłaty zadośćuczynień. Ich lęk jest zaś tak mocny, że nie dociera do nich, że pomysł, by wzbraniać się przed wypłacaniem pieniędzy i prowadzić kolejne sprawy aż do poziomu Sądu Najwyższego, nie tylko niszczy w skrzywdzonych poczucie, że Kościół jest z nimi solidarny, nie tylko rujnuje wizerunek publiczny Kościoła, ale i prowadzi do utrwalenia linii orzeczniczej, która będzie zobowiązywać diecezje do wypłacania pieniędzy. Efekt postawy biskupów jest więc dokładnie odwrotny od zamierzonego.

Mentalność zmienia się na końcu

Od ośmiu lat z inicjatywy Franciszka w pierwszy piątek Wielkiego Postu Kościół obchodzi dzień modlitwy za osoby skrzywdzone. W Polsce jego organizacją zajmuje się Biuro delegata episkopatu ds. ochrony dzieci i młodzieży. W tym roku została zmieniona nazwa tej inicjatywy z Dnia Modlitwy i Pokuty za Grzech Wykorzystania Seksualnego na Dzień Modlitwy i Solidarności z Osobami Skrzywdzonymi. Kierownik biura – ks. Piotr Studnicki – tłumaczy to „zmianą, jaka się dokonuje w Kościele dzięki spotkaniu z osobami skrzywdzonymi”. Mówienie o solidarności jednak wciąż jest bardziej apelem niż opisem rzeczywistości.

Na koniec warto przypomnieć, jak ją rozumiał wielbiony w polskim katolicyzmie Jan Paweł II: „Solidarność – to znaczy: jeden i drugi, a skoro brzemię, to brzemię niesione razem, we wspólnocie. A więc nigdy: jeden przeciw drugiemu. Jedni – przeciw drugim. I nigdy »brzemię« dźwigane przez człowieka samotnie. Bez pomocy drugich. Nie może być walka silniejsza nad solidarność. Nie może być program walki ponad programem solidarności. Inaczej – rosną zbyt ciężkie brzemiona. I rozkład tych brzemion narasta w sposób nieproporcjonalny”.

I aż trudno nie zadać pytania, czy do takiej solidarności są zdolni biskupi, kapłani i wierni wobec osób skrzywdzonych?