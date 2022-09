Cena kontrofensywy

Radość i strach: emocje, towarzyszące w ostatnich dniach tym, którzy mają swoich bliskich gdzieś na froncie wojny z Rosją, tylko pozornie są sprzeczne. Emocji tych nie widać ani w komunikatach ukraińskiego sztabu, ani w analizach amerykańskiego Instytutu Studiów nad Wojną, którego mapki pokazują kolejne etapy ukraińskiej kontrofensywy – wcześniej tej „pełzającej” na kierunku chersońskim, a od początku drugiego tygodnia września tej imponująco błyskawicznej w rejonie Charków-Kupjańsk-Izjum.

Imponująco błyskawicznej – w ciągu kilku zaledwie dni siłom ukraińskim udało się najpierw przełamać rosyjską obronę na szerokości kilkudziesięciu kilometrów, a potem bardzo szybko rozszerzyć i pogłębić to przełamanie. Do soboty 10 września po południu Ukraińcom udało się wyzwolić co najmniej kilkaset kilometrów kwadratowych w obwodzie charkowskim (niektóre szacunki mówiły już nawet o...