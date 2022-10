Dlaczego zaatakowano Most Krymski?

Czy to było rozsądne, czy to było uzasadnione, czy to nie było aby nazbyt ryzykowne, i to właśnie teraz? Takie myśli mogły w pierwszym odruchu przyjść do głowy wielu obserwatorom, gdy wczesnym porankiem w sobotę 8 października pojawiły się informacje, iż na Moście Krymskim doszło do eksplozji.

W kolejnych godzinach w sieci pojawiły się liczne zdjęcia i nagrania, pokazujące najpierw płonący most, a następnie, już po ugaszeniu pożaru, zniszczenia: całkowicie zerwany jeden z dwóch pasów mostu przeznaczonych dla ruchu samochodowego i częściowo spalony pociąg towarowy, stojący obok na moście kolejowym (biegnie on równolegle do samochodowego). Władze rosyjskie twierdzą, że mimo uszkodzeń jeszcze tego samego dnia ruch na moście został częściowo wznowiony.

Jak do tego doszło? Wersja wydarzeń powtarzana najczęściej (co nie znaczy, że przez to na pewno prawdziwa) mówi, że to...