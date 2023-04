Bunt Janusza Palikota pod lupą nadzoru finansowego

Przedsiębiorca i były poseł wrócił na czołówki serwisów informacyjnych nie z powodu ambicji politycznych, ale dzięki firmie Tenczynek Dystrybucja. To jedna z kluczowych spółek jego holdingu alkoholowego Manufaktura Piwa Wódki i Wina. Komisja Nadzoru Finansowego zajęła się nią z powodu akcji crowdfundingu, w ramach której drobni inwestorzy pożyczyli firmie 36 mln zł.

Akcja „Bunt Finansowy” zaczęła jednak budzić obawy; mocno kwestionowano obietnice, składane m.in. osobiście przez Janusza Palikota na Facebooku. Oferuje on inwestorom 14 proc. zysku plus bonus do 2 proc. (w zależności od powierzonej kwoty). „Mamy wysokie marże, w związku z tym stać nas na to, by płacić odsetki i zarabiać” – tłumaczył Palikot portalowi money.pl, zapewniając, że inwestorom przekazano już niemal 2 mln zł odsetek, a oferta jest przejrzysta i opisuje dokładnie, w co firma inwestuje pieniądze.

Spółka zwróciła się do ludzi o pomoc z powodu trudnej sytuacji finansowej. Według Palikota kapsle zdrożały o 300 proc., kartony o 60-70 proc., a butelki o ponad 100 proc. Jak przyznał biznesmen, banki nie chciały finansować jego pomysłów. Holding Palikota wciąż też nie może spełnić wymagań, by wejść na giełdę. Na debiut czekają ludzie, którym w ubiegłym roku sprzedano akcje za 7,5 mln zł. ©℗