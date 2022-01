Żółta księga

Wybór i układ autorski, więc zacytujmy autora: „Dlaczego tak dużo, aż czterysta czterdzieści cztery? Są to wiersze pisane przez ponad czterdzieści lat. Dlaczego tak mało? Napisało się przypuszczalnie około tysiąca, coś trzeba było odrzucić. No niestety – nie wszystkie mnie zachwycają, niektórych się sam przed sobą wstydzę, niektóre drażnią, niektóre tak bardzo się zużyły, że nie ma sensu ich przypominać. Powiedzmy, że chciałbym, żeby akurat te wiersze użyte w tej książce po mnie zostały”. Zabrzmiało poważnie? Raz tylko obchodzi się sześćdziesiąte urodziny. W dodatku Marcin Świetlicki urodził się w Wigilię, jak Mickiewicz. Czterdzieści i cztery? Czy może raczej Upiór? Na pewno jeden z najważniejszych polskich poetów epoki, która właśnie się kończy i nie wiemy, co nas po niej czeka. Wiemy za to (ja przynajmniej jestem przekonany), że te wiersze zostaną. Bo są mocne i żywe, bo w...