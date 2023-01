Zimowe zapasy i przepis na risotto z fenkułem

Pierwsze tygodnie po przesileniu poświęciłem na przegląd zapasów „na zimę”. Słoje nie zmętniały, ale za to ostatnia dynia deklarowała pilną chęć odejścia, więc wykorzystałem ją do pięknego risotta. Następne zrobię już z fenkułem – to stary przepis, w podweneckich wsiach zwany "risi e fenoci".