Zgrana Karta w rękawie ministra

Szef resortu edukacji i nauki zapowiedział likwidację Karty Nauczyciela. I choć nie stanie się to w tej kadencji Sejmu (czytaj: nie wiadomo, czy Przemysław Czarnek będzie miał w ogóle okazję zrealizować swoją zapowiedź), w środowisku zawrzało. Przeciw zniesieniu dokumentu zaprotestowały oświatowe centrale związkowe, a niektórzy pedagodzy mówili mediom, że czas zmienić zawód.

Skąd powrót ministra do zgranej, ­nomen omen, Karty, po którą sięgało wielu poprzedników Czarnka, by później schować ją z powrotem do rękawa – można się tylko domyślać. Deklaracja padła po tym, jak likwidacji ustawy zażądał w Sejmie jeden z posłów Konfederacji – a że PiS panicznie boi się konkurencji ze strony partii Mentzena i Bosaka, wiadomo nie od dziś. Tymczasem postulat wygaszenia nauczycielskich praw jest nośny; stereotyp belfra, kończącego pracę o trzynastej i cieszącego się długimi...