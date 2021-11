Zaklęta w anegdotę

Na początku trzeba wyjaśnić, czym ten film zdecydowanie nie jest. Gdyby nosił po prostu tytuł „Kalina” czy, jak miało być pierwotnie, „Jesienna dziewczyna”, można by oczekiwać ekranowej biografii albo tragicznego studium gwiazdorstwa, które przerosło swój marny czas. Nie dostajemy także klasycznego musicalu, choć piosenek w nim cały kramik i na dodatek wzorowo wykonanych przez Marię Dębską. Trudno również upatrywać w obrazie Katarzyny Klimkiewicz realistycznego szkicu do portretu PRL-u – jeśli już, to bardziej tego z kolumn „Przekroju” niż „Trybuny Ludu”, co zwiastuje fikuśna kolażowa czołówka.

Właśnie w tej gatunkowej nieuchwytności, historycznej dezynwolturze i estetycznej przesadzie znajduje się klucz do filmu „Bo we mnie jest seks”. Kalina Jędrusik z dawnego symbolu seksu staje się tu ikoną czegoś poza czasem: hiperkobiecości, której aktorka stała się ongiś zakładniczką (i...