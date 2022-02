Wybory prezydenckie w Niemczech

Głosowanie, w którym już w pierwszej turze poparło go 1045 spośród 1437 członków Zgromadzenia Federalnego (tj. posłów i przedstawicieli landów), z powodu epidemii miało szczególny charakter: elektorzy i goście zostali rozproszeni na kilku piętrach w gmachu Reichstagu i innych budynkach parlamentu (na zdjęciu). W inauguracyjnym wystąpieniu Steinmeier zwrócił się do przywódcy Rosji: „Apeluję do prezydenta Putina: niech Pan rozluźni pętlę na gardle Ukrainy! Niech Pan szuka razem z nami drogi, która pozwoli zachować pokój w Europie!”. Steinmeier przestrzegł Putina, że nie docenia on siły demokracji. „Stoimy dziś wobec groźby konfliktu militarnego (...). Rosja ponosi za to odpowiedzialność”. ©(P)