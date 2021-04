Czesi wyrzucają Rosjan

To reakcja na zamachy, których sprawcami mieli być, jak twierdzą Czesi, agenci GRU. Stało się to jesienią 2014 r.: dwukrotnie, w październiku i grudniu, doszło do eksplozji w magazynach z bronią w miejscowości Vrbětice; w pierwszym wybuchu zginęło dwóch ludzi. Magazyny należały do czeskiej firmy zbrojeniowej Imex, która miała eksportować wtedy broń na Ukrainę, wiosną 2014 r. zaatakowaną przez Rosję.

Początkowo czeskie władze sądziły, że były to wypadki. Teraz podano, że sprawcami byli agenci GRU Aleksander Miszkin i Anatolij Czepiga: ci sami, którzy cztery lata później usiłowali otruć w Wielkiej Brytanii Siergieja Skripala i jego córkę.

Rosja zaprzecza zarzutom i w odpowiedzi wyrzuca 20 Czechów. Ciąg dalszy zapewne nastąpi.