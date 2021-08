Wy też chcecie odejść?

Czytając Ewangelię Jana, stajemy się świadkami zgorszenia spowodowanego przez Jezusa: „Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Ktokolwiek będzie spożywał ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie świata. Wtedy Żydzi zaczęli się sprzeczać między sobą, pytając: »Jak On może nam dać swoje ciało do jedzenia?«. (...) Jezus świadom, że Jego uczniowie oburzają się na to, co mówił, zwrócił się do nich: »Tak was to gorszy? A co będzie, gdy zobaczycie Syna Człowieczego wstępującego tam, gdzie był poprzednio?«. (...) Odtąd wielu Jego uczniów wycofało się i już więcej z Nim nie chodziło. Jezus zapytał Dwunastu: »Czy i wy chcecie odejść?«”.

Po dwóch tysiącach lat mamy podobną sytuację. Wielu z tych, którzy uważali siebie za Jego uczniów, odchodzi z Kościoła. Twierdzą, że ich odejście nie oznacza porzucenia Jezusa, gdyż nadal jest On dla nich...