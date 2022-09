Wojna w Ukrainie: Putin gra o wszystko

Kontrofensywa ukraińska i odbicie części straconych terenów były uderzeniem w wizerunek Rosji i samego Putina. Przez ponad pół roku „potężna armia rosyjska” nie była w stanie zdobyć nawet całego Donbasu, a dynamika wojny pokazywała, że kolejne porażki to kwestia czasu. W tej sytuacji Putin postanowił zaryzykować. Najpierw władze tzw. Donieckiej i Ługańskiej Republik Ludowych oraz okupowanych obwodów chersońskiego i zaporoskiego ogłosiły błyskawiczne „referenda” (23-27 września). Ich wynik był oczywisty, bo Rosja zrezygnowała z pozorów, że mają one coś wspólnego z wolą żyjących tam Ukraińców. W efekcie doszło do farsy, która zapewne już w najbliższych dniach doprowadzi do aneksji tych regionów. W zamierzeniach Kremla ma to pokazać, że Rosja znów jest „wielka”.

Ogłoszeniu pseudoreferendów towarzyszyła decyzja, która z punktu ­widzenia Kremla jest znacznie trudniejsza, czyli o ...