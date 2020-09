Wkroczenie

W przekonaniu o nadchodzącej katastrofie sprawdziliśmy, czy to prawda. Zmartwieliśmy. Prędko zrzuciliśmy miękką, ale szalenie kosztowną odzież, jakże dobrą do pracy w czasie lockdownu bądź też do słuchania emerytowanych analityków w radiu, i odziawszy się jakkolwiek, ale wyjściowo, polecieliśmy do pobliskiego kantoru. Nauczeni tzw. życiowym doświadczeniem wiemy przecież, że garść dolarów, parę złotych monet, nieco srebra, zegarek szwajcarski – wszystko to ma znakomitą moc przydatności w sytuacjach z rewolucyjnym potencjałem. Wróciwszy do domu, uspokojeni, zabezpieczywszy przynajmniej na chwilę godny byt rodziny (tradycyjna polska rodzina to świętość), siedliśmy nieco wygodniej. Na niedługo.

Oto słyszane przy okazji „wkroczenia na Tik-Toka” tu i ówdzie żarciki i śmichy-chichy ludzi skądinąd poważnych świadczą o powszechnie zanikającej umiejętności interpretowania złowróżbnych...