Prezes i wojna delfinów

Ci, którzy spotykali się z Jarosławem Kaczyńskim po wyborach prezydenckich, opowiadali, że prezes kreśli dalekosiężne scenariusze polityczne na kolejne lata. Punktem odniesienia był dla niego rok 2023, gdy odbędą się wybory parlamentarne i samorządowe. Kaczyński zastanawiał się, co już teraz może zrobić, by zwiększyć szanse PiS na zwycięstwo. Myślał więc o tym, jakich ludzi obsadzić w kluczowych instytucjach, by nie poszli na współpracę z nową władzą. I jak ich zabezpieczyć, żeby nowa władza nie była w stanie ich usunąć. To okopywanie się Polski PiS, ukształtowanej po 2015 r., brzmi nieco jak kreślenie przez Kaczyńskiego testamentu politycznego.

Nawet jeśli tak nie jest – Kaczyński mimo siedemdziesiątki na karku wciąż trzyma formę – tak to odbierają Mateusz Morawiecki i Zbigniew Ziobro. Obaj od lat marzą o przywództwie na polskiej prawicy. Szli do tego różnymi drogami....