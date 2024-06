Wiara katolicka obrosła ogromną warstwą obyczaju. Jest w nim bogactwo, ale bywa też karykaturą

Najpierw wątpliwości. Na przykład „wynoszenie niedogmatycznych poglądów i opinii na poziom dogmatów”… Zawsze sądziłem, że formułą dogmatyczną poglądy były opatrywane wówczas, gdy pojawiało się inne myślenie, inne rozumienie jakiegoś elementu wiary. Wtedy, nieraz po dość długim czasie, zjawiało się dogmatyczne orzeczenie Kościoła. Jeżeli nie było sporów co do sposobu rozumienia, definicja dogmatyczna się nie pojawiała. Formuły dogmatyczne bywały zaś chyba uzupełniane, modyfikowane, dostosowywane do aktualnego stanu wiedzy. Z pewnością były takie elementy wiary, które nie tylko nie zyskały aprobaty Kościoła, ale zostały wyeliminowane z religijnego myślenia, jak na przykład przekonanie o przebywaniu po śmierci nieochrzczonych dzieci w limbus puerorum – jakimś miejscu (stanie), które nie jest ani piekłem, ani niebem, ani czyśćcem. W miarę upływu czasu wiara w ów limbus odeszła zupełnie w zapomnienie.

Sporo jest i będzie zagadnień, w których nauka Kościoła nie była jednoznacznie dookreślona choćby dlatego, że samych zagadnień nie było lub były tak ukryte, że z ich wagi nie zdawano sobie sprawy. Dziś też jesteśmy tego świadkami. Fakt, że Kościół się nie kwapi do jednoznacznych definicji, jest raczej pozytywny. Że w niektórych sprawach się opowie jednoznacznie – mam nadzieję.

Dwa tysiące lat, tysiące autorów, czasem cieszących się wielkim autorytetem, herezje ogłoszone jako herezje i nieogłoszone, dogmaty sformułowane przed wiekami i konfrontacja ich z dzisiejszą wiedzą – jednym słowem, sposób życia wiary oparty nie tylko na Ewangelii, ale na nieskończonej ilości komentarzy do niej i na bardziej lub mniej czcigodnej, rozbudowanej i zróżnicowanej tradycji. To wszystko plus polityczne racje i naciski, ewoluująca szybko wiedza o świecie i człowieku, każą się zastanowić.