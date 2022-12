W środku Państwa Środka. Chiny oczami Weroniki Truszczyńskiej

Nie chcemy testów, chcemy wolności – krzyczą manifestujący na szanghajskich ulicach. Między nimi przemyka dziewczyna o różowo-blond włosach. To youtuberka Weronika Truszczyńska. Blokady policyjne odcięły ją od domu. Kiedy już uda jej się bezpiecznie tam dotrzeć, wrzuci na Instagrama przestrogę dla innych obcokrajowców: nie włączajcie się w protesty, bo po pierwsze grozi to deportacją, po drugie to woda na młyn dla propagandy, że manifestacje są wzniecane przez obcą agenturę.

