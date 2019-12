Szalony biały człowiek

Levi mówi: – Są trzy najważniejsze cechy niedźwiedzi polarnych. Są szybkie, silne i nieprzewidywalne.

Regan pyta: – Co mam zrobić, jak któryś mnie podejdzie?

– Najpierw strzelasz w powietrze. A gdy napiera, musisz strzelać do niego.

– W łeb?

– Nie, nabój może się odbić, możesz nie trafić, zranić go i rozwścieczyć. Musisz mu strzelić w serce.

– Ale Levi, niedźwiedź biegnie do mnie, a ja mam mu strzelić w serce, które on ma pod lewą łapą? Przecież to niemożliwe.

– Musisz mieć do tego umiejętności.

– Ale ja nawet w wojsku nie byłem.

– No, ja wiem.

Levi (czytaj: Liwaj) Palituq zabił w życiu ponad dwadzieścia niedźwiedzi. W Clyde River, liczącej niespełna tysiąc mieszkańców kanadyjskiej wsi na północnym wybrzeżu Ziemi Baffina, największej wyspy Archipelagu Arktycznego, Inuita obsługuje niewielki ruch turystyczny.

A...