Świadek nieobojętny

Pisma rozproszone” to zazwyczaj ostatni tom dzieł zebranych, przeznaczony głównie dla najgorętszych wielbicieli danego autora. W tym przypadku jest inaczej, nie tylko dlatego, że edycji krytycznej dzieł zebranych Czapskiego dotąd nie ma. Te dwa tomy znakomicie wprowadzają w jego pisarstwo, pokazują wielostronność jego fascynacji, a przede wszystkim – czuły, wrażliwy i nigdy obojętny stosunek do świata i ludzi. To są teksty rozproszone, ale nigdy błahe ani przypadkowe – bo Czapski po prostu takich nie pisał. Pierwsze wydanie tego zbioru ukazało się piętnaście lat temu, obecne poszerzono o kilkadziesiąt nowych pozycji, między innymi o korespondencje z Paryża, nadsyłane w latach 20. do krakowskiego „Czasu”, i o kilka artykułów z lat wojny, jak wstrząsająco powściągliwy reportaż „Aszchabad – Meszched”, o podróży z sześćdziesięciorgiem uratowanych dzieci z Rosji do Iranu.

