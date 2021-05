Stodoła pod wspólną kontrolą

Trudno się w tym wszystkim połapać. Za posterunkiem armeńskiej policji rozłożyła się baza rosyjskiej straży pogranicznej. Chwilę potem pojawia się napis po azersku i angielsku: „Witamy w Azerbejdżanie”. Dalej serpentyny wiodą do wspólnej pozycji azersko-rosyjskiej. Tam jadących z drugiej strony wita podobny napis. Potem znów stacjonują siły Armenii. Po drodze powiewają trójkolorowe flagi Armenii, Azerbejdżanu i Rosji. Jadący tą drogą wypatrują flag przez szyby. Gdy słońce ostro świeci, nie widać, którą właśnie mijamy.

Poza tym krótkim odcinkiem sprawa ma się z grubsza jasno. Jadąc na południe z miasta Goris do Kapanu: na lewo od drogi są terytoria kontrolowane przez Azerbejdżan, a sama trasa i wszystko, co na prawo, to Armenia. Choć chyba nie wszędzie. Chyba, bo tego do końca nikt nie wie.

Granica, która wyłoniła się jesienią 2020 r. – po tym, jak Ormianie przegrali...