STRONA ŚWIATA | O co walczą Armenia i Azerbejdżan

Chcę podpisać porozumienie, które wielu się nie spodoba i za co wielu okrzyknie mnie zdrajcą, a może nawet spróbuje usunąć z urzędu, ale podjąłem już w tej sprawie decyzję. Nie obchodzi mnie, co się stanie ze mną. Obchodzi za to, co stanie się z Armenią – obwieścił w środowe popołudnie w parlamencie Armenii premier Nikol Paszynian. – W maju zeszłego r. straciliśmy na rzecz Azerbejdżanu około 40 kilometrów kwadratowych naszej, ormiańskiej ziemi. Teraz Azerowie zajęli kolejne dziesięć. Zrobię wszystko, by Armenia była bezpieczna i cieszyła się pokojem, i żeby nic już nie zagrażało pozostałym 29,8 tys. kilometrów kwadratowych naszych ziem”.

