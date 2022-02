Starzejemy się i już nie wyjeżdżamy

W Polsce mieszka 38 mln 179 tys. 800 osób – tak wynika z ubiegłorocznego spisu powszechnego. O ile zanotowany w trakcie ostatniej dekady spadek ludności (o 332 tys.) jest trochę mniejszy od prognozowanego, o tyle tempo starzenia się społeczeństwa może budzić niepokój. O niemal 5 pkt proc. wzrósł przez 10 lat odsetek emerytów, co oznacza dodatkowych 1,8 mln ludzi w wieku postprodukcyjnym. Jednocześnie o 1,9 mln zmniejszyła się liczba osób, które mogą na nich pracować. W sumie w wieku emerytalnym znalazł się co piąty obywatel Polski, a w połowie XXI w. może to być już co czwarty, gdyż w naszym kraju rodzi się coraz mniej dzieci.

Na szczęście jest też kilka dobrych wieści. Udało się wyhamować proces emigracji: po raz pierwszy w historii III RP więcej Polaków wraca do ojczyzny, niż z niej wyjeżdża. Czeka na nich także o 1,7 mln więcej mieszkań niż 10 lat temu. Będą one zresztą tanieć wraz z depopulacją Polski, ale akurat ta przyczyna spadku cen nie powinna napawać nikogo optymizmem. ©℗