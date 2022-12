Stanisław Mancewicz: Polskie pytania

Było to zdarzenie nadzwyczaj przykre, ale też dające nam dziś pretekst do – jak zwykle – znakomitych przemyśliwań o charakterze ogólnym. Oto prezydent – zacznijmy od tego – kompletnie obcego nam państwa, którego obywateli nauczyliśmy jeść widelcami, nauczyliśmy manier i – bądźmy szczerzy – nauczyliśmy ich po francusku, oto ten prezydent bardzo dokładnie przewidział wynik ostatniego na mistrzostwach świata meczu naszej reprezentacji, wraz ze wszystkimi najważniejszymi, precyzyjnie opisanymi okolicznościami tego wydarzenia.

Jego celność mniemania to był afront. I cios. W nasze znane w świecie wszechznawstwo, ale i w poczucie godności, a także podważenie naszej gibkości i skoczności w każdym sensie. W stanie rozgoryczenia pytamy, gdzie był, do diaska, nasz prezydent, gdy trzeba było przewidywać. Przewidywać cokolwiek. Dlaczego nie może on, w ramach rewanżu, przewidzieć jakiegoś...